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28 Temmuz 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 14:00:00

Serdar'ın haberini sunarım

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Müzisyen Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı Chloe Loughnan sevgilisi Fergus Hennessy ile İstanbul tatiline devam ediyor.

Müzisyen Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı Chloe Loughnan sevgilisi Fergus Hennessy ile İstanbul tatiline devam ediyor. Çift, önceki gün Nişantaşı City's'de alışveriş yaptı. İkili, kendilerini görüntüleyen habercilere mutluluk pozu verdi. Magazin programı sunuculuğuna başlayan Loughnan, habercilerin, "Eski eşinizin haberlerini sunar mısınız?" sorusuna, manken, "Artık magazin işinin içindeyim, programda her şeyi öğreniyorum. Tabii ki de kötü haberler gelmesin. Sunarım" cevabını verdi.

Etiketler : Müzisyen Serdar Ortaç' Chloe Loughnan Fergus Hennessy
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