Serdar Ortaç'a 50 liralık dua
Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür ile birlikte Bebek'te görüntülendi.
Sevgilisinin koluna giren Serdar Ortaç, "Bakın karı koca olduk. Ben karı oldum koluna giriyorum. Niye diye sorun çünkü yürüyemiyorum" diye espri yaptı. Çorap satan bir kadının Serdar Ortaç'a 'Karabiberim ne olur destek ol' demesi üzerine kahkaha atan Serdar Ortaç'ın cüzdanından 60 TL çıktı. Sevgilisi 10 TL'yi uzatınca bu olmaz ayıp 50'yi vereyim daha çok dua eder" dedi.
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