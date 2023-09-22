Senfonik konser

Şarkıcı Ziynet Sali memleketi KKTC'de unutulmaz bir konsere imza attı. Girne Amfi Tiyatro'da sahnelenen senfonik konserde Sali, kendi şarkılarını ve Kıbrıs türkülerini senfonik düzenlemeleriyle seslendirdi. Lefkoşa Belediye Orkestrası ve kendi orkestrasından oluşan toplam 45 kişilik bir ekibin Sali'ye eşlik ettiği konser ayakta alkışlandı. Raşit Bağzıbağlı imzalı helenistik sahne kıyafeti ve yasemin çiçeklerinden yapılmış tacıyla dikkat çeken Sali'yi, 3500 kişi izledi.





