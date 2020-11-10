Şener Şen'den üzücü haber! Hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı.
Türk Sineması'nın usta ismi Şener Şen hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yeşilçam'ın duayen ismi Şener Şen hastaneye kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Şener Şen, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi.