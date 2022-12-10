Senaryoya duyguları karar veriyor

Engin Akyürek'le birlikte 'Benim Adım Farah' dizisinde başrolü paylaşacak olan Demet Özdemir, proje seçiminde duygularıyla hareket ettiğini söyledi. Vogue Türkiye dergisi için objektif karşısına geçen Özdemir, oyunculukta eskiden kaygılı olduğunu da sözlerine ekledi. Özdemir, "Hep iyi olduğumdan emin olmak istiyordum, yeterli olduğumu kendime ispatlamaya çalışıyordum. Gerçekten kendime, yaşadıklarıma benzer hikayelere ve karakterlere değdikçe, yeterlilikle ilgili kaygım olmadan gerçek şeylerin peşine düşünce oyunculuğun keyfine varabildim" dedi. ''Oynayacağım projelerin romantik, komedi, dram veya aksiyon olması hiç önemli değil'' diyen Özdemir, sözlerine ''İçindeki duygu beni bir yerlere götürüyorsa, okuduğumda bunu hissedebiliyor ve gerçekten gözlerimle çekebiliyorsam o sahneleri, kabul etmemdeki en büyük faktör oluyor bu" şeklinde devam etti.