VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DBP'li Bayındır'dan küstah açıklama: Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz
YKS'ye kaç kişinin başvurduğu açıklandı
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Ankara-Sivas YHT ilklere imza attı
İran'dan PKK'ya İHA Eğitimi
Akaryakıtta son dakika indirimi
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon!
25 Nisan 2023 Salı 08:01:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 08:01:00

Senarist yüzünden dizi bitti

ABONE OL

İsmail Hacıoğlu reytingleri iyi giden 'Mahkum' dizisinin 'Daha fazla yazamıyorum' diyen senarist yüzünden final yaptığını söyledi.

İsmail Hacıoğlu reytingleri iyi giden 'Mahkum' dizisinin 'Daha fazla yazamıyorum' diyen senarist yüzünden final yaptığını söyledi. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 31. bölümde final yapan 'Mahkum' dizisiyle ilgili merak edilen bir gerçeği açıkladı. Reytingleri iyi giden dizide Hacıoğlu, Onur Tuna ile başrolü paylaşmışlardı. Dizinin bilinmedik bir nedenden ötürü aniden final yapması fanlarını üzmüştü. Geçen yıl ekran macerasına son veren diziyle ilgili İsmail Hacıoğlu, final gerçeğini şu sözler ile açıkladı: "Reytingler değil aslında, reytingleri güzel gidiyordu onun. Senaryo kısmında sorun yaşanmaya başladı. Bize sorun böyle iletildi. Yani; senarist arkadaş daha fazla yazamıyormuş. Biz de o yüzden sizlere veda etmek zorunda kaldık."

Etiketler : Senarist yüzünden dizi bitti İsmail Hacıoğlu Mahkum
‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor

‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor
Instagram'da bayram

Instagram'da bayram
Hayatının Z raporu çıktı

Hayatının Z raporu çıktı
Anlaşmalı boşanıyoruz

Anlaşmalı boşanıyoruz
Afet bölgelerini gezecek

Afet bölgelerini gezecek
Telefonunu elinden düşürmedi

Telefonunu elinden düşürmedi
24'üncü yaşa merhaba

24'üncü yaşa merhaba
Geçmişin öğretisine bağlıyım

Geçmişin öğretisine bağlıyım
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX