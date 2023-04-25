Senarist yüzünden dizi bitti

İsmail Hacıoğlu reytingleri iyi giden 'Mahkum' dizisinin 'Daha fazla yazamıyorum' diyen senarist yüzünden final yaptığını söyledi. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 31. bölümde final yapan 'Mahkum' dizisiyle ilgili merak edilen bir gerçeği açıkladı. Reytingleri iyi giden dizide Hacıoğlu, Onur Tuna ile başrolü paylaşmışlardı. Dizinin bilinmedik bir nedenden ötürü aniden final yapması fanlarını üzmüştü. Geçen yıl ekran macerasına son veren diziyle ilgili İsmail Hacıoğlu, final gerçeğini şu sözler ile açıkladı: "Reytingler değil aslında, reytingleri güzel gidiyordu onun. Senaryo kısmında sorun yaşanmaya başladı. Bize sorun böyle iletildi. Yani; senarist arkadaş daha fazla yazamıyormuş. Biz de o yüzden sizlere veda etmek zorunda kaldık."