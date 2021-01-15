15 Ocak 2021 Cuma 02:02:00 - Güncelleme:15 Ocak 2021 Cuma 14:49:00
Semih Ertürk: Gönül Dağı'na tırmandım
TRT 1'in ilgiyle izlenen ‘Gönül Dağı' dizisinde rol alan Semih Ertürk, daha önce Anadolu'da hiç çalışmadığını söyledi.
Bir süredir çekimler nedeniyle Eskişehir’de bulunan oyuncu Semih Ertürk, havalar soğumadan önce dizide Gönül Dağı ismi verilen dağa tırmandığını söyledi. Oyuncu, “Zirvedeki büyük kayaya çıkamadım tabii ama tepeye kadar çıktım ve yarım saat kadar oturdum orada. Dünyayla aramda hiçbir şey yokmuş gibi gelmişti orada otururken’’ dedi.