Semih Ertürk: Gönül Dağı'na tırmandım

Bir süredir çekimler nedeniyle Eskişehir’de bulunan oyuncu Semih Ertürk, havalar soğumadan önce dizide Gönül Dağı ismi verilen dağa tırmandığını söyledi. Oyuncu, “Zirvedeki büyük kayaya çıkamadım tabii ama tepeye kadar çıktım ve yarım saat kadar oturdum orada. Dünyayla aramda hiçbir şey yokmuş gibi gelmişti orada otururken’’ dedi.