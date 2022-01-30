Selin'in boş durmaya niyeti yok

İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in başrollerini paylaştığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren Selin Yeninci yapıma veda etti. Genç oyuncunun setlere ara vermeden önümüzdeki günlerde yeni projesi için kamera karşısına geçeceği konuşuluyor.