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22 Şubat 2023 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 10:00:00

Selena Gomez'den yardım desteği

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Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'de ve Suriye'de gerçekleşen depremler için destek mesajları gelmeye devam ediyor. Bu isimler arasında Selena Gomez de yer aldı.

Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'de ve Suriye'de gerçekleşen depremler için destek mesajları gelmeye devam ediyor. Bu isimler arasında Selena Gomez de yer aldı. Gomez, 377 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Gomez enkazdan kurtarılan bir çocuğun fotoğrafını paylaştı ve UNICEF'in yardım kampanyası linkini ekledi. Gomez, "Suriye ve Türkiye'deki depremden etkilenenler için kalbim kırık" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Selena Gomez Türkiye Suriye

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