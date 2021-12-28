Selami Şahin sürprizi

Uzun aradan sonra yeni çalışması için kolları sıvayan Bahar Gelir, sözleri Aşkın Tuna'ya, müziği Selami Şahin'e ait 'Sen Olamazsın' şarkısını seslendirmek için, stüdyoya girdi. Düzenlemesini Nihat Ulaş'ın yaptığı şarkı, çok yakında müzikseverlerle buluşacak. Gelir önceki gün yapımcı Hayrettin Güneş ve Selami Şahin ile bir araya geldi.

