Hazal Filiz Küçükköse, Farah Zeynep Abdullah'ın "Erkek oyuncuların yanına domates seçermiş gibi kadın oyuncu seçiyorlar" sözlerine, "Jön eksikliğinden dolayı bu ayrım pekiştiriliyor" dedi.

Bir süre ara verdiği ekranlara 'Bir Peri Masalı' adlı diziyle dönen Hazal Filiz Küçükköse, meslektaşı Farah Zeynep Abdullah'ın, "Erkek oyuncuların yanına domates seçermiş gibi kadın oyuncu seçiyorlar" sözlerine cevap verdi. Küçükköse, jön eksikliğine dikkat çekerek, "Tam olarak öyle değil ama erkek oyuncu eksikliğinden dolayı ve kadın oyuncu fazlalığından dolayı bu ayrım pekiştiriliyor. Bir tık öyle durum var sektörde. Jön eksikliği var ama sayı anlamında diyorum. Başrol kadın daha fazla var. Benim için jönlerden kastım da no-name isimler de jön oluyor ama sektörde uzun yıllar çalışmış kişileri kast edip jön diyorum" dedi. Habercilerin, "Kadın oyuncuların erkek oyunculara göre fazla olmasını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna oyuncu, "Kadınlar daha yetenekli kesinlikle" yanıtını verdi.

Makyajsız inisiyatif

Geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntülenmesi sosyal medyada çok konuşulan Küçükköse, bu konuyla ilgili, "Bazen gazeteci arkadaşlarımızdan da bize inisiyatif sağlamalarını rica ediyorum. Fotoğrafları yakınlaştırıp sosyal medyada paylaşmak hiç hoş bir davranış değil. Etik bulmuyorum" siteminde bulundu.