Rapçi Sefo'yu milli heyecan sardı. Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla dkkat çeken Sefo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı için marş yazdı.

Sözü ve müziği Sefo'ya ait olan "Türkiye'm" şarkısının klibinde rapçiye 350 kişilik ekip eşlik etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve İstanbul'un tarihi sokaklarında çekilen klibin çekimleri üç günde tamamlandı.

Sefo, A Milli Takımı'mıza şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, futbolculara 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Sefo duygularını ise , "Çılgınca eğlenebileceğimiz, çok özel bir şey geliyor. Çok heyecanlıyım" diyerek dile getirdi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Sefo'ya Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki çekimlerde çocuklar eşlik etti.

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