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09 Haziran 2024 Pazar 15:19:00 - Güncelleme:09 Haziran 2024 Pazar 15:19:00

Sefo'ya milli takım aşkı marş yazdırdı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Sefo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye A Milli Futbol Takımı için marş besteledi. 350 kişilik ekiple “Türkiye'm”e klip çeken rapçi heyecanlı olduğunu söyledi.

Rapçi Sefo'yu milli heyecan sardı. Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla dkkat çeken Sefo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı için marş yazdı.

Sözü ve müziği Sefo'ya ait olan "Türkiye'm" şarkısının klibinde rapçiye 350 kişilik ekip eşlik etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve İstanbul'un tarihi sokaklarında çekilen klibin çekimleri üç günde tamamlandı.

Sefo, A Milli Takımı'mıza şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, futbolculara 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Sefo duygularını ise , "Çılgınca eğlenebileceğimiz, çok özel bir şey geliyor. Çok heyecanlıyım" diyerek dile getirdi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Sefo'ya Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki çekimlerde çocuklar eşlik etti.

TÜRKİYE'M...

Avrupa merhaba!

Söyle bana

Kupayı kazanacağız sahada

Sok bunu kafana

Saygı dur Ata'ma!

Hatırlamazsan sor babana

Etiketler : sefo 2024 avrupa futbol şampiyonası a milli futbol takımı türkiyem
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