Sefo sessizliği

TRT'nin başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' dizisinde yer alan oyuncu Melisa Döngel önceki gün kız kardeşi Elif ile görüntülendi. Set arasında vaktini kız kardeşine ayırdığını söyleyen oyuncu, "Bugün birkaç saat boşluğum vardı. Beraber alışveriş yapıp bir şeyler yedik. Şimdi de sete geçiyorum" dedi. Döngel, habercilerin kısa bir süre önce ayrıldığı rapçi Sefo'yla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.