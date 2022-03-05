Seda'yı elimden aldı

Arda Kural, Yıldız Asyalı'nın ardından Seda Akman itirafında bulundu. Oyuncu, bir dönem rol arkadaşı Akman'la yakınlaştıklarını, Sarp Levendoğlu'nun yüzünden ayrıldıklarını açıkladı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günleri geride bırakan oyuncu Arda Kural, geçmişinde yaşadığı problemleri anlatırken Seda Akman ile de beraberlik yaşadıklarını itiraf etti. 'Emret Komutanım'ın dizisinde Akman ile yakınlaştıklarını Youtube'daki Katarsis programında söyleyen Kural, "Bir gün hep birlikte tüm dizi ekibi bir mekana eğlenmeye gittik. Sete yeni başlayan Seda Akman sana aşık oldum dedi ve bir anda böyle bir hikaye yaşadık onunla. Diziye yeni başladığı zamanlardı. Bir köşede konuşmaya çalışırken diğer oyuncuların garip garip bakışlarını üzerimde hissetmeye başladım. Sarp Levendoğlu girdi araya. Amiyane tabirle resmen Seda'yı elimden aldılar. Buna çok sinirledim. Beni çok kızdırdılar" dedi.