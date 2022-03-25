Şaşırtan özel hayat açıklaması

'Aşk Mantık İntikam' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burcu Özberk, özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Özberk, "İlhan benim çok yakın arkadaşım. Sarp Şardan ile de ayrılık haberleri çıkmış ama hiç birlikte olmadık ki. Geçtiğimiz aylarda da Serkay Tütüncü ile çıktı, mesela Murat Kazancıoğlu arkadaşım birazdan onunla görüşeceğim ama o da arkadaşım. Sevgilim olursa söylerim zaten size" dedi. Evlilik düşündüğünü belirten oyuncu, "Kalbim tabii ki de aşka kapalı değil, 30 yaş sonrası, ilişkide ilerisini düşünüyor oluyorum. Romantiklik olsun, bu anı kaybetmek istemiyorum" açıklamasında bulundu.