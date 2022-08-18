Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Saruhan Hünel, sevgilisi Rabia Öztürk'le Bodrum tatiline çıktı. İkili, Miya Beach'te deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Öztürk'e 1 milyon lira değerinde yüzük alarak evlenme teklifi eden Hünel, ön balayı yapıyor. Gelecek yaz düğün yapacakları konuşulan çift, Bodrum'dan sonra rotalarını Çeşme ve Marmaris'e çevirecek.