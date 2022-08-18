Saruhan Hünel ve Rabia Öztürk'ten Bodrum'da romantizm rüzgarı
Saruhan Hünel, sevgilisi Rabia Öztürk'le Bodrum tatiline çıktı.
Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Saruhan Hünel, sevgilisi Rabia Öztürk'le Bodrum tatiline çıktı. İkili, Miya Beach'te deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Öztürk'e 1 milyon lira değerinde yüzük alarak evlenme teklifi eden Hünel, ön balayı yapıyor. Gelecek yaz düğün yapacakları konuşulan çift, Bodrum'dan sonra rotalarını Çeşme ve Marmaris'e çevirecek.