Şarkının geliri çocukların eğitimine
Müzisyen Sinan Akçıl, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizin de etkilendiği depremin ardından afet bölgesine giderek yaraları sarmaya çalıştı.
İlk olarak Hatay'a ardından Osmaniye'ye giden Akçıl, hissettiklerini kaleme aldı. Akçıl, bölgede yaşadıklarından 'Elini Uzat' adlı yeni bir şarkı yazdı. Parçayı bugünden itibaren dinleyenlerle buluşturan Akçıl, şarkıdan elde edilen gelirin depremzede çocukların eğitimine bağışlayacağını açıkladı. Akçıl ''Türkiye bu şarkı etrafında umudu arayacaktır'' dedi.