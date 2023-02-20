Şarkının geliri çocukların eğitimine

İlk olarak Hatay'a ardından Osmaniye'ye giden Akçıl, hissettiklerini kaleme aldı. Akçıl, bölgede yaşadıklarından 'Elini Uzat' adlı yeni bir şarkı yazdı. Parçayı bugünden itibaren dinleyenlerle buluşturan Akçıl, şarkıdan elde edilen gelirin depremzede çocukların eğitimine bağışlayacağını açıkladı. Akçıl ''Türkiye bu şarkı etrafında umudu arayacaktır'' dedi.