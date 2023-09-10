'Ali Cabbar' şarkısıyla son dönemlerin en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Emir Can İğrek Bursa'da sahne aldı. İğrek, şarkıyı seslendirmeden önce, "Dün Trabzonspor'unda kullanmasıyla birlikte dört büyük kulüp kullanmış oldu. Şarkının başına gelmeyen kalmadı. Ama bizim için hala o ilk günkü gibi. Sosyal medya öyle bir şey. Yıllar sonra hala değerini koruyacağına inandığım türkü tarzında pop şarkısı" dedi.

