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10 Eylül 2023 Pazar 12:16:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 12:16:00

Şarkının başına gelmeyen kalmadı

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'Ali Cabbar' şarkısıyla çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Emir Can İğrek Bursa'da sahne aldı.

'Ali Cabbar' şarkısıyla son dönemlerin en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Emir Can İğrek Bursa'da sahne aldı. İğrek, şarkıyı seslendirmeden önce, "Dün Trabzonspor'unda kullanmasıyla birlikte dört büyük kulüp kullanmış oldu. Şarkının başına gelmeyen kalmadı. Ama bizim için hala o ilk günkü gibi. Sosyal medya öyle bir şey. Yıllar sonra hala değerini koruyacağına inandığım türkü tarzında pop şarkısı" dedi.

Etiketler : şarkıcı emir can iğrek ali vabbar
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