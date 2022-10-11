Şarkılar Onur Şener için

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan "Şimdi 90'lar" Kayıkhane'de hayranlarıyla buluştu. Grup gece boyu 90'lara damgasını vuran eserleri seslendirdi. Geçtiğimiz hafta Ankara'da sahne aldığı mekanda bir grubun istek parçası üzerine öldürülen müzisyen Onur Şener hakkında Özülkü, "Bir müzik emekçisini anlamsız bir şekilde kaybettik. Bu gece söylediğimiz şarkıları Onur Şener'e, ithaf ediyoruz" dedi.