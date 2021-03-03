Şarkılar köy okulları için

Cem Adrian, köy okullarına yardım projesi kapsamında TikTok'ta 1 saat konser verdi. 306 bin 500 kişinin izlediği online konserde Adrian, topladığı bağışla bir köy okuluna kütüphane açılmasına vesile olduğunu söyledi. Adrian, şarkılarını böyle anlamlı bir proje için seslendirmekten gurur duyduğunu söyleyerek programını kapattı.

