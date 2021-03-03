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03 Mart 2021 Çarşamba 09:16:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 14:30:00

Şarkılar köy okulları için

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Cem Adrian, köy okullarına yardım projesi kapsamında TikTok'ta 1 saat konser verdi.

Cem Adrian, köy okullarına yardım projesi kapsamında TikTok'ta 1 saat konser verdi. 306 bin 500 kişinin izlediği online konserde Adrian, topladığı bağışla bir köy okuluna kütüphane açılmasına vesile olduğunu söyledi. Adrian, şarkılarını böyle anlamlı bir proje için seslendirmekten gurur duyduğunu söyleyerek programını kapattı.

Etiketler : cem adrian tiktok konser
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