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24 Haziran 2024 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 07:00:00

Şarkıcı Teoman vasiyetini açıkladı! Bakan Göktaş'tan teşekkür geldi: Büyük bir mutluluk duydum

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57 yaşındaki Teoman, vasiyetini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şarkıcı Teoman'a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Bakan Göktaş, Teoman'ın mirasının bir bölümünü devlet himayesi altında bulunan çocuklara bağışlama kararından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, verdiği bir röportajda vasiyetini açıkladı.

"DÖRTTE BİRİ, ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA"

57 yaşındaki Teoman, "Birikimlerimin dörtte biri, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" dedi.

"BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYDUM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum."

Etiketler : şarkıcı teoman vasiyet çocuk esirgeme kurumu mahinur özdemir göktaş
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