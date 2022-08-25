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Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine teslim edildi
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25 Ağustos 2022 Perşembe 23:14:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 23:14:00

Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine teslim edildi

Kaynak: DHA

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Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şarkıcı Gülşen Çolakoğlu tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında bir konseri sırasında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattığını ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiğini açıklamıştı. Çolakoğlu, bugün gözaltına alınarak polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen ifadesi alınmak üzere saat 18.40 sıralarında adliyenin 4'üncü katındaki Basın Suçları Savcılığına çıkarıldı. Gülşen Çolakoğlu için adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı.

"SÖZLERİ KAMU GÜVENLİĞİNİ BOZUCU VE SARSICI NİTELİĞE HAİZ"

Maske taktığı görülen Gülşen Çolakoğlu'nun yanında avukatı da bulundu. Savcı tarafından ifadesi alınan Gülşen Çolakoğlu, saat 20.00 sıralarında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık sevk yazısında, Gülşen'in "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözlerinin "Toplumun bir kesiminde yoğun tepkilere neden olduğu, bu tepkilerin özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşım ve yorumlarla gündem olduğu, bu kapsamda soruşturma konusu sözlerin kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak şekilde kamu güvenliğini bozucu ve sarsıcı niteliğe haiz olduğu, bu şekilde halkın özelliklerine sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik içerdiği, bu suretle TCK 216. maddesinde düzenlenen 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunu unsurlarının oluşturduğu" gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Gülşen Çolakoğlu'nun saat 20.40 sıralarında tutuklanmasına karar verildi.

"ESPİRİNİN KIŞKIRTICI BİR ŞEKİLDE YORUMLANMASINI KABUL ETMİYORUM"

"İmam Hatiplileri kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla konuşma yapmadığını" belirten Gülşen, "Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayı zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur" diye konuştu.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülşen Çolakoğlu'nun Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Gülşen ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de konserde bu konuşma geçmiştir. 25 yıllık sanatçıyım. Müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imamdır'. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Bu konuşma Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben, 'Beni seyircilerimin arasında omuzlarınızda taşıyın demem üzerine' bana orkestra arasından 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım. Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum" dedi.

GÜLŞEN'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından avukatı Emek Emre adliye önünde açıklama yaptı. Avukatı Emre, "Türkiye bir hukuk devleti, yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur" dedi.

Şarkıcı Gülşen'in Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasının ardından avukatı Emek Emre adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Emre, "Hepinizin duyduğu üzere çok üzücü bir şekilde Gülşen Hanım tutuklandı. Şunu belirtmek istiyorum avukatları, ailesi, kendisi ve hepimiz çok üzgünüz. Burada müvekkilim Gülşen hepimiz gibi Türk vatandaşı. Türkiye bir hukuk devleti, yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki usul ve yasaya aykırı olan bu karar itiraz sonucu kaldırılacaktır. Yarın sabahtan ilgili mercilere itirazda bulunacağız konunun da takipçisi olacağız. Kendisi gayet güçlü durumda, tabi ki üzgünüz böyle bir karar çıkmasını beklemiyorduk. İsnat edilen suç ve cümleye bakıldığı zaman eleştirisel boyutları olabilir. Ben bir hukukçu olarak isnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim hukuken. Fakat savcılık ve sulh ceza makamları farklı değerlendi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

GÜLŞEN'İN MAHKEME İFADESİ: "BEN SUÇ İŞLEMEDİM"

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan Gülşen Çolakoğlu, nöbetçi hakimliğe verdiği ifadesinde, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Gülşen Çolakoğlu İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmasında, emniyet ve savcılık ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme ise Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme gerekçesinde, "şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir delillerin mevcut olduğu, (şüphelinin konser sırasında 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki beyanına ilişkin görüntü kaydı ve dökümü, şüphelinin bu konuşmasına ilişkin video kaydının birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşıldığına dair 25 Ağustos 2022 tarihli video çözümleme ve açık kaynak araştırma raporu, suçun alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı değerlendirilmekle tutuklanmasına" karar verildiği belirtildi. Gülşen'in avukatları aracılığıyla bu karara 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

GÜLŞEN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine getirildi. Gülşen içeri girdiği esnada tanıdıkları ve sevenleri "Gülşen" diye bağırarak, alkışladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Gülşen, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şarkıcı Gülşen adliyedeki işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine getirildi. Burada içeri alındığı esnada tanıdıkları ve sevenleri "Gülşen" diye bağırarak, alkışladı.
Etiketler : Şarkıcı Gülşen tutuklama istanbul cezaevi
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