İmam Hatipleri çirkin sözlerle hedef alan Gülşen tutuklandı

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gülşen sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak özür diledi. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şarkıcı Gülşen, adliyeye getirildikten sonra, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EŞİ GÜLŞEN'İ GÖRMEYE GELEN OZAN ÇOLAKOĞLU EMNİYETTEN AYRILDI

Şarkıcı Gülşen'in eşi yapımcı Ozan Çolakoğlu gözaltında olan eşini görmek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bir süre burada kalan Ozan Çolakoğlu ayrıldı. Basın mensuplarının sorularına ise cevap vermedi.