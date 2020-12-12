12 Aralık 2020 Cumartesi 20:40:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 14:35:00
Şarkıcı Gülden: Akustik şarkılar ilaç gibi
Şarkıcı Gülden, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. City's AVM'de alışveriş yapan şarkıcı, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
5 şarkılık akustik bir albüm çıkaran Gülden, “Yine devam edeceğim bu zor zamanlara iyi geldi hepimize. Pandemide sevdiklerimle oturup sohbet etmeyi özledim” dedi.
- Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!
- Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu 'Seni Çok Bekledim' ile ekrana hazır!
- Demet Akalın koronavirüs aşısı için Bakanlığa isim yazdırdı
- Mehmet Fatih Yalçınkaya gördüğü ilgiden memnun... Albüm öncesi 8 milyon izlenme
- Şarkıcı Gülden: Akustik şarkılar ilaç gibi
- Öykü Gürman 'Malezya Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek