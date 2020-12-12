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12 Aralık 2020 Cumartesi 20:40:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 14:35:00

Şarkıcı Gülden: Akustik şarkılar ilaç gibi

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Şarkıcı Gülden, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. City's AVM'de alışveriş yapan şarkıcı, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

5 şarkılık akustik bir albüm çıkaran Gülden, “Yine devam edeceğim bu zor zamanlara iyi geldi hepimize. Pandemide sevdiklerimle oturup sohbet etmeyi özledim” dedi.

Etiketler : Gülden şarkıcı magazin
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