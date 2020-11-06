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06 Kasım 2020 Cuma 17:37:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 17:37:00

Şarkıcı Berkay yeni şirketi için mekan bakıyor

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Şarkıcı Berkay önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Akatlar'da objektiflere yansıdı.

Akatlar sokaklarında kiralık villaları dolaşan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, yeni bir şirket açmak için mekan baktığını aktardı. Berkay, “Şirket açıyorum. Bu yüzden de güzel bir yer arıyorum” ifadelerini kullandı.  

Etiketler : Berkay Özlem Ada Şahin şirket
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