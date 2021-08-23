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23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:00:00

Sarışın bomba mıyım?

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Yeni projesi için yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatan Nurgül Yeşilçay, geçen haftalarda kuaför çıkışı görüntülenmiş ve "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" demişti.

Yeni projesi için yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatan Nurgül Yeşilçay, geçen haftalarda kuaför çıkışı görüntülenmiş ve "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" demişti. Yoğun tempo öncesi Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ve ailesi ile birlikte Bodrum'daki evinde tatil yaparak enerji depoluyor. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu altına 'Sarışın bomba mıyım neyim' notunu düştü.

Etiketler : Nurgül Yeşilçay kuaför çıkışı sarışın Osman Nejat
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