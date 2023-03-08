Saplantılı hayrana 3 ay uzaklaştırma

Şarkıcı Tan Taşçı, sürekli kendisine mesajlar atan, gittiği kafelerde kendisini takip eden, konserlerine giderek taşkınlık çıkaran ve en son aracına saldıran saplantılı hayranı Nurşan Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Israrlı takip ve taciz mağduru olduğunu iddia ederek can güvenliğinin tehlikede olduğunu vurgulayan popçu, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. İddaları reddeden Nurşan Ç. ise, popçunun kendisini mağdur gibi gösterdiğini ve hakaret ettiğini öne sürdü. Mahkeme, Nurşan Ç.'nin itirazını reddetti.

NESLİHAN KESKİN

