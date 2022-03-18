Şantajı kanıtladı

Şarkıcı Ferman Toprak, çıplak fotoğraflarını medyaya vermekle tehdit ettiği ve kendisine şantaj uyguladığı iddiasıyla eski sevgilisi Türkane Kerimhanlı'ya açtığı davayı kazandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada mahkeme, Toprak'ı haklı bularak, Kerimhanlı'nın 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. n Neslihan KESKİN