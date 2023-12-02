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02 Aralık 2023 Cumartesi 08:24:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 08:24:00

Sanat dünyası da dolandırıldı

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Sinan Akçıl, yıllar önce Seçil Erzan davasının bir benzerini yaşadıklarını söyledi.

Müzisyen Sinan Akçıl, yıllar önce Fatih Terim, Arda Turan ve birçok futbolcunun parasını kaptırdığı Seçil Erzan davasının bir benzerini yaşadıklarını söyledi. Eski eşi Burcu Kıratlı'yla yaşadıkları olayla ilgili Akçıl, "Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında oldu böyle bir durum. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı. Benim o zamanki eşimden de almaya çalıştı. Var böyle insanlar. Sanat dünyası bunu çok duyurmadan kapattı, gitti" dedi.

Etiketler : sinan akçıl seçil erzan dolandırıcı burcu kıratlı
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