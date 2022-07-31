Sahte hesabı şikayet etti

Dijitalde yer alan 'Kuş Uçuşu' ve 'Mezarlık' dizisindeki oyunculuklarıyla adından söz ettiren Birce Akalay, sosyal medyadan uyarıda bulundu. Twitter'da kendi adına açılan sahte bir hesabı ifşa eden oyuncu, "Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provake edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim" dedi.





