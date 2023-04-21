‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü kazandıran 'Şahsiyet' dizisi Japonya'da lisanslandı. Avrupa'nın yapım ve dağıtım şirketlerinden Beta Film, Japonya'daki kablolu TV kanalı AXN ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında AXN'in yerli yapımlardan Şahsiyet'i de ekrana getireceği açıklandı. Türkiye'deki iş ilişkilerini güçlendirmeye devam eden Beta Film, diziyi Almanya'da Telekom Magenta TV'ye lisansladı ve Şahsiyet, ülkeye ayak basan ilk Türk dizisi oldu.