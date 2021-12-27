Sahneye Eda'sız çıkmam
Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Ümit Sayın, Sibel Alaş, Rüya Ersavcı, Hazal'dan oluşan 'Şimdi 90'lar', Moda Kayıkhane'de sahne aldılar.
Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Ümit Sayın, Sibel Alaş, Rüya Ersavcı, Hazal'dan oluşan 'Şimdi 90'lar', Moda Kayıkhane'de sahne aldılar. Hazal'ın "Eda Özülkü yokken şefimiz Metin Özülkü'yü sıkıştıralım" sözleri üzerine Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş'ın sevgi gösterileri karşısında sahnede zor anlar yaşayan Metin Özülkü, "Bundan sonra konserlere Eda'yı da getireceğim. Onsuz olmuyor" diyerek izleyenleri güldürdü.