SAHNELER RENKLENDİ

Sanat camiasının birçok ünlü ismi Ramazan Bayramı'nı sahnede karşıladı. Popüler tatil beldelerinde sahneye çıkan yıldızlar, konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

Süperstar enerjisi

Süperstar Ajda Pekkan, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Titanic Deluxe Golf Belek'de sahne aldı. Pekkan, hem performansı hem de güzelliğiyle sevenlerini büyüledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Pekkan, geçmişten bugüne kadar olan sevilen eserlerini seslendirdi.

Yaralarımızı hep birlikte saracağız

Şarkıcı Ebru Yaşar, KKTC'deki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sevenleriyle bir araya geldi. Yaşar, konser alanını dolduran hayranlarına unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı. Ülkemizde yaşanan asrın felaketi sonrası ilk kez sahneye çıkan Yaşar, "Çok üzücü ve kırgın günlerden geçtik. Ama yaralarımızı hep beraber saracağız. Hem beraber bayramı kutlayacağız, hem de beraber yaralarımızı saracağız" dedi.

Herkes sevdiğine sarılsın

Popçu Berkay, Ramazan Bayramı'nı sahnede geçiren ünlü sanatçılar arasındaydı. Jolly Joker'de konser veren Berkay, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Popçu sahnesinden dinleyicilerine "Muhteşemsiniz. Herkesin, hepinizin bayramı kutlu olsun. Herkes sevdiklerine sarılsın, sevdiğini söylesin. En büyük bayram hediyesi bu" diyerek bayram mesajı verdi.

Her rolü oynarım

Murat Boz KKTC'de Elexus Hotel'de sahne aldı. Popçu, sahne öncesi habercilerle bir araya geldi. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da el atan Boz, kendini zorlamayı sevdiğini söyledi. Boz, "Oyunculukta herhangi bir tarza asla kapalı değilim. Ben o rolü denerim kendimi zorlarım. Ben her rolü oynarım" diye konuştu.

Performans gecesi

Şarkıcı Buray Antalya'da Port Nature Luxury Otel'de sevenleriyle buluştu. Konserine başlamadan önce kendisini izlemeye gelen tatilcilerin bayramını kutlamayı ihmal etmeyen Buray, sahnedeki performansıyla göz doldurdu

Sıra çocukların

Şarkıcı Sibel Can, KKTC Les Ambasador Otel'de konser verdi. Can, Amor Gariboviç imzalı siyah elbisesiyle dikkat çekti. Can, konserini izleyen çocukları sahneye davet etti ve onlarla şarkılar söyledi. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Can, "Böyle güzel bir bayram akşamı sahnede sizlerle buluşmak benim için de unutulmaz" dedi.

İrem'e 300 kişilik koro

Popçu İrem Derici KKTC'de sevenleriyle bir araya geldi. Derici'yi sevgilisi Atakan Işıktutan yalnız bırakmadı. Popçu, sevilen şarkılarını kendisini dinleyen 300 kişi ile koro halinde seslendirdi.

Geçmişten bugüne

Sanatçı İbrahim Tatlıses Günay Restoran'da sahne aldı. Tatlıses, sevilen klasiklerini hayranları için seslendirdi. Sahnesinden bayram mesajı veren Tatlıses, "Bayramın ilk günü herkes annesini, babasını ziyaret etti. Siz de beni ziyaret ettiniz. Bayramınızı kutluyorum" dedi.