VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor...
Kara propaganda... Türk demokrasisini hedef aldılar
Başkan Erdoğan çocuklarla TCG Anadolu'yu uğurlayacak
Meclis Başkanı, Bakanlar ve siyasi parti liderleri Anıtkabir'de
‘Al Sancak' beğenisi
100. yıla özel marş besteledi
23 Nisan 2023 Pazar 09:20:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 09:20:00

SAHNELER RENKLENDİ

ABONE OL

Sanat camiasının birçok ünlü ismi Ramazan Bayramı'nı sahnede karşıladı. Popüler tatil beldelerinde sahneye çıkan yıldızlar, konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

Sanat camiasının birçok ünlü ismi Ramazan Bayramı'nı sahnede karşıladı. Popüler tatil beldelerinde sahneye çıkan yıldızlar, konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

Süperstar enerjisi

Süperstar Ajda Pekkan, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Titanic Deluxe Golf Belek'de sahne aldı. Pekkan, hem performansı hem de güzelliğiyle sevenlerini büyüledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Pekkan, geçmişten bugüne kadar olan sevilen eserlerini seslendirdi.

Yaralarımızı hep birlikte saracağız

Şarkıcı Ebru Yaşar, KKTC'deki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sevenleriyle bir araya geldi. Yaşar, konser alanını dolduran hayranlarına unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı. Ülkemizde yaşanan asrın felaketi sonrası ilk kez sahneye çıkan Yaşar, "Çok üzücü ve kırgın günlerden geçtik. Ama yaralarımızı hep beraber saracağız. Hem beraber bayramı kutlayacağız, hem de beraber yaralarımızı saracağız" dedi.

Herkes sevdiğine sarılsın

Popçu Berkay, Ramazan Bayramı'nı sahnede geçiren ünlü sanatçılar arasındaydı. Jolly Joker'de konser veren Berkay, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Popçu sahnesinden dinleyicilerine "Muhteşemsiniz. Herkesin, hepinizin bayramı kutlu olsun. Herkes sevdiklerine sarılsın, sevdiğini söylesin. En büyük bayram hediyesi bu" diyerek bayram mesajı verdi.

Her rolü oynarım

Murat Boz KKTC'de Elexus Hotel'de sahne aldı. Popçu, sahne öncesi habercilerle bir araya geldi. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da el atan Boz, kendini zorlamayı sevdiğini söyledi. Boz, "Oyunculukta herhangi bir tarza asla kapalı değilim. Ben o rolü denerim kendimi zorlarım. Ben her rolü oynarım" diye konuştu.

Performans gecesi

Şarkıcı Buray Antalya'da Port Nature Luxury Otel'de sevenleriyle buluştu. Konserine başlamadan önce kendisini izlemeye gelen tatilcilerin bayramını kutlamayı ihmal etmeyen Buray, sahnedeki performansıyla göz doldurdu

Sıra çocukların

Şarkıcı Sibel Can, KKTC Les Ambasador Otel'de konser verdi. Can, Amor Gariboviç imzalı siyah elbisesiyle dikkat çekti. Can, konserini izleyen çocukları sahneye davet etti ve onlarla şarkılar söyledi. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Can, "Böyle güzel bir bayram akşamı sahnede sizlerle buluşmak benim için de unutulmaz" dedi.

İrem'e 300 kişilik koro

Popçu İrem Derici KKTC'de sevenleriyle bir araya geldi. Derici'yi sevgilisi Atakan Işıktutan yalnız bırakmadı. Popçu, sevilen şarkılarını kendisini dinleyen 300 kişi ile koro halinde seslendirdi.

Geçmişten bugüne

Sanatçı İbrahim Tatlıses Günay Restoran'da sahne aldı. Tatlıses, sevilen klasiklerini hayranları için seslendirdi. Sahnesinden bayram mesajı veren Tatlıses, "Bayramın ilk günü herkes annesini, babasını ziyaret etti. Siz de beni ziyaret ettiniz. Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Etiketler : ramazan bayram ramazan bayramı
100. yıl marşı besteledi

100. yıl marşı besteledi
Şeker Fareler'e ses verdi

Şeker Fareler'e ses verdi
Yaralara Yeşilçam desteği

Yaralara Yeşilçam desteği
‘Dargın' düeti

‘Dargın' düeti
Maldivler'de aşk başkadır

Maldivler'de aşk başkadır
İzmir'de müzik kampına girdi

İzmir'de müzik kampına girdi
Uzaylılar beni kaçırdı

Uzaylılar beni kaçırdı
Roman 2 oldu

Roman 2 oldu
Mısırlıları bayramda eğlendirecek

Mısırlıları bayramda eğlendirecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX