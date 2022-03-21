Sahneden aşk haykırışı

Hakan Altun, İstanbul'daki yoğun kar yağışına rağmen sahnesini iptal etmedi. Altun, Watergarden İstanbul içerisinde bulunan JJ Arena'da sahne aldı. 'Telefonun Başında' adlı klasikleşen şarkısıyla knoserin startını veren Altun, kendisini dinlemeye gelenlere nasihat vermeyi de ihmal etmedi. Altun, "Şimdi yalnız olanlar da bu söyleyeceğim şarkıya eşlik etsinler. Ne de olsa bir şeyi kırk kez söylersen olurmuş" diyerek 'Aşk Lütfen Gel' şarkısını seslendirdi.