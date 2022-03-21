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21 Mart 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 12:30:00

Sahneden aşk haykırışı

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Hakan Altun, İstanbul'daki yoğun kar yağışına rağmen sahnesini iptal etmedi. Altun, Watergarden İstanbul içerisinde bulunan JJ Arena'da sahne aldı.

Hakan Altun, İstanbul'daki yoğun kar yağışına rağmen sahnesini iptal etmedi. Altun, Watergarden İstanbul içerisinde bulunan JJ Arena'da sahne aldı. 'Telefonun Başında' adlı klasikleşen şarkısıyla knoserin startını veren Altun, kendisini dinlemeye gelenlere nasihat vermeyi de ihmal etmedi. Altun, "Şimdi yalnız olanlar da bu söyleyeceğim şarkıya eşlik etsinler. Ne de olsa bir şeyi kırk kez söylersen olurmuş" diyerek 'Aşk Lütfen Gel' şarkısını seslendirdi.

Etiketler : Sahneden aşk haykırışı Hakan Altun İstanbul
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