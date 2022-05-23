Sahnede sürpriz doğum günü

Buray, Türkiye turnesine son sürat devam ediyor. 7 Mayıs'ta Harbiye Açıkhava Sahnesinde startını verdiği turnesinde, başlangıçtan bu yana yaklaşık 5 bin km yol kat eden Buray, KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen Bursa Kültürpark konserinde sahne aldı. 15 günlük rotasında sırasıyla Ankara, Konya, Isparta, Hatay, Giresun'da konser vererek yaklaşık 150 bin kişiyle kucaklaşan Buray'a gecede sürpriz doğum günü pastası üfletildi.