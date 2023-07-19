Sahnede Gazapizm sürprizi

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Melike Şahin, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Şahin gecede, sevilen eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Şahin sahnesinde 'Olur mu' şarkısında Gazapizm ile düet yaptı. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Şahin, "Bu büyülü ortamda yeniden buluştuk. İnanılmaz heyecanlıyım. Kalbimi ve ruhumu bu konser için döktüm. Hep birlikte söyleyelim tüm şarkılarımızı istiyorum" dedi.