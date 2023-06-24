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24 Haziran 2023 Cumartesi 10:47:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 10:47:00

Sahne maratonuna başlıyor

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Ajda Pekkan yaz konserlerine başlıyor.

Sanatçı Ajda Pekkan yaz konserlerine başlıyor. Süperstar, KerkiSolfej organizasyonu kapsamında hayranlarıyla bir araya gelecek. 18 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'yla başlayacak olan konser maratonu kapsamında Pekkan, 22 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu ve 23 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da en güzel şarkılarını seslendirecek. Konserine özel olarak hazırlanan Pekkan, repertuvarını şimdiden belirledi. Süperstar, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.

Etiketler : sanatçı ajda pekkan sahne konser
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