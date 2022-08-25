Sahil hattında gerginlik

Oyuncu Tuvana Türkay ve İzzet Antebi aşkı, dolu dizgin devam ediyor. Çift, önceki akşam Yeniköy'de gece yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı. Sahil hattında 6 kilometre yürüyen ikili, habercileri karşısında görünce kısa süreli panik yaşadı. İkili, hızlı adımlarla Antebi'nin Yeniköy'deki evine girdi. Antebi görüntü alınmaması için adeta Türkay'a siper oldu. Çift, "Konuşmayacağız, çekmeyin" diye habercilere sitemde bulundu.