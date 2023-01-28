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28 Ocak 2023 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 12:00:00

Sağlıklı yaşam buluşması

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Ünlü isimler Ece Vahapoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen Bella Maison'un 'Yenilenme Zamanı' mottolu sağlıklı yaşamın konu edildiği Yoga koleksiyonda boy gösterdi.

Ünlü isimler Ece Vahapoğlu'nun ev sahipliğinde Mandarin Oriental Bosphorus Novikov'da gerçekleşen Bella Maison'un 'Yenilenme Zamanı' mottolu sağlıklı yaşamın konu edildiği Yoga koleksiyonda boy gösterdi. Etkinliğe İdil Fırat, Arzu Kunt, Dilara Koçak, Gizem Hatipoğlu, Kadriye Olgar, Alegra Levi, Erica Balbay ve Batya Kebudi gibi isimler katıldı. Ece Vahapoğlu nefes ve esnetme egzersizi ile konuklara mini bir deneyim yaşattı.

Etiketler : ece vahapoğlu yoga sağlıklı yaşam
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