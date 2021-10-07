Sade doğum günü kutlaması

En son ekranlara veda eden 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinde rol alan Sedef Avcı'nın oğlu Can 8 yaşına bastı. Oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı'yla birlikte evlerinde sade bir kutlama yaptı. Avcı, o anları sosyal medya hesabından 'Birlikte büyüyoruz' diyerek paylaşırken, Kıvanç Kasabalı ise, 'Mutlu yaşlar oğlum' notunu düştü.