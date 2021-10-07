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07 Ekim 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 13:30:00

Sade doğum günü kutlaması

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En son ekranlara veda eden 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinde rol alan Sedef Avcı'nın oğlu Can 8 yaşına bastı.

En son ekranlara veda eden 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinde rol alan Sedef Avcı'nın oğlu Can 8 yaşına bastı. Oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı'yla birlikte evlerinde sade bir kutlama yaptı. Avcı, o anları sosyal medya hesabından 'Birlikte büyüyoruz' diyerek paylaşırken, Kıvanç Kasabalı ise, 'Mutlu yaşlar oğlum' notunu düştü.

Etiketler : Sade doğum günü kutlaması Mehmed Bir Cihan Fatihi Sedef Avcı Can
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