Sabırsızlıkla Tarkan'ı bekliyor

Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar, aynı sahneyi paylaştı. Kıbrıs Elexus Otel'de sahne alan ikili şarkılarıyla izleyenleri coşturdu. Ceceli, konser öncesi verdiği röportajda 'Sevgililer Günü 'kutlamasını geçen hafta eşi Selin İmer ile Kartalkaya'da kar tatilinde kutladıklarını söyledi. Yakın zamanda çıkacak albümlerinden bahseden Ceceli, en çok 18 Şubat'ta Tarkan'ın şarkısını beklediğini söyledi.

