Sabancı sorularından kaçtı

Hakan Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, Etiler'de bulunan menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. Sevgilisiyle baş başa çıktıkları Paris ve Finlandiya tatili sonrası kendisini işine veren oyuncu, proje görüşmeleri gerçekleştirdi. Gazetecilerin yoğun ilgisi sebebiyle aracını menajerlik şirketinin otoparkına çektiren Erçel, çıkış kapısında aracının camını açarak gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Oyuncu, "Çok geç kaldım, derse yetişmem lazım" şeklinde konuştu.