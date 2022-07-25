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25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:30:00

Rusya'da izdiham yarattı

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'Kuruluş Osman' dizisnde rol alan Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

'Kuruluş Osman' dizisnde rol alan Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Gittiği bir restoranda kadın hayranlarıyla buluşan oyuncuya ilgi büyük oldu. Neredeyse her hayranının fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, Rus kadınlarının göz hapsindeydi. Etkinliğin çıkışında ise izdiham yaşandı. Güç bela aracına binebilen oyuncu, kaldığı otelin yolunu tuttu. Özellikle bir kadın hayranının yakın mesafedeki duruşunu gören bazı kullanıcılar, "Hamile Fahriye (Evcen) bu görüntüleri görmesin" yorumlarını yaptı.

Etiketler : Kuruluş Osman Burak Özçivit Rusya
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