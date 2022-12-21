Rusya'da en çok Hande'yle Kerem izlendi

Ekranlara veda eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünde yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisi yurtdışındaki başarısına bir yenisini daha ekledi. Yapım Rusya'da 2022'nin en popüler televizyon dizisi seçildi. Rus çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmeti şirketi VK'nin projesi olan Kino Mail.ru portalının yaptığı açıklamada Rus izleyicisinin, bu yıl reytinglerde en çok bir Türk dizisine puan verdiği belirtildi.

