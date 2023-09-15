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15 Eylül 2023 Cuma 06:59:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 06:59:00

Romantik yaz akşamı

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Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi.

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Beyaz kombin üzerine giydiği yeşil ceketiyle dikkat çeken Evgin, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Sevilen şarkılarıyla izleyenlere romantik bir yaz akşamı yaşatan Evgin'e, sevenleri eşlik etti. Anlattığı fıkralar ve anekdotlarla izleyenleri kahkahaya boğan Evgin, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Etiketler : Romantik yaz akşamı Türk pop müziği Erol Evgin
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