Romantik yaz akşamı

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Beyaz kombin üzerine giydiği yeşil ceketiyle dikkat çeken Evgin, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Sevilen şarkılarıyla izleyenlere romantik bir yaz akşamı yaşatan Evgin'e, sevenleri eşlik etti. Anlattığı fıkralar ve anekdotlarla izleyenleri kahkahaya boğan Evgin, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.