Romantik paylaşım

En son ekranlara veda eden 'Öğretmen' dizisinde yer alan oyuncu İlker Kaleli, 42 yaşına basan sevgilisi Sıla'nın doğum gününü kutladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından Sıla'yla birlikte çekildikleri fotoğrafları yayınladı. Kaleli, gönderisinin altına, "Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelerce... İyi ki varsın" notunu düştü. Çiftin hayranları paylaşıma binlerce beğeni ve yorumda bulundu.