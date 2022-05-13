Romantik paylaşım

Şarkıcı Sıla 1 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Sıla, 38 yaşına basan Kaleli'yle birlikte çekildikleri siyah beyaz fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Şarkıcı gönderisinin altına, "Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima" notunu düştü. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftin hayranları Sıla'nın paylaşımına binlerce beğenide bulundu.