Romantik Mustafa

Mustafa Sandal, aşka geldi. Şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Melis Sütşurup'un yeni yaşını kutladı. Gözlerden uzak sürdürdükleri mutlulukları için ilk kez paylaşım yapan Sandal, şu duygusal satırlara yer verdi: Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar. Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır. İyi ki doğdun canım sevgilim''