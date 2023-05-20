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20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:37:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:37:00

Romantik kutlama

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Oyuncu Deniz Baysal Yurtçu, müzisyen eşi Barış Yurtçu'nun doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı.

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Deniz Baysal Yurtçu, müzisyen eşi Barış Yurtçu'nun doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı. Oyuncu, 40 yaşına basan eşiyle birlikte oldukları bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu gönderisinin altına, "İyi ki doğdun canımın en içi, seni çok seviyorum" notunu düştü. Yurtçu'nun paylaşımına hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : deniz baysal yurtçu barış yurtçu doğum günü
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