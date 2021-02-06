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06 Şubat 2021 Cumartesi 10:21:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 17:19:00

Rober Hatemo'yu korku sardı: Yatırımlarım elden gidecek

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Pandemi nedeniyle işlerin azalmasından yakınan popçu Rober Hatemo, "Böyle giderse evimi ya da arsamı satacağım" dedi.

Pandemi nedeniyle işlerin azalmasından yakınan popçu Rober Hatemo, "Böyle giderse evimi ya da arsamı satacağım" dedi.

90'lara damga vuran şarkıcı Rober Hatemo, diş tedavisi için önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aylar sonra evinden çıktığını söyleyen Hatemo, pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğinden bahsetti. Karantinada boş durmayıp yeni bir şarkı hazırladığını ancak işlerin azaldığını söyleyen popçu, "Ne olacak bilmiyorum. Fıttırmak üzereyim. Bazende aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Yaklaşık bir senedir şarkım var. Pandemiden dolayı çıkaramıyorum. Şarkı çıkarsam ne olacak. Yakında böyle giderse evi ya da arabayı satacağım" dedi. Hatemo "Yatırımınız var mı?" sorusuna ise "Bir yazlığım ve arsam var. Böyle devam ederse ikisinden biri gidecek" karşılığını verdi.

Recep ASLAN

Etiketler : rober hatemo pop pandemi
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